Niantic hat die Spawn-Raten in Pokémon Go weltweit stark erhöht. Sowohl Spieler in ländlichen Gebieten als auch in der Stadt profitieren jetzt von mehr Pokémon-Spawns.

Gerade in ländlichen Gebieten hat man es als Pokémon Go Spieler oft schwer gehabt, neue seltene Taschenmonster zu finden. Jetzt hat Entwickler Niantic nachgebessert und die Spawn-Raten weltweit stark erhöht.

Dadurch tauchen sowohl auf dem Land als auch in der Stadt mehr Pokémon in der unmittelbaren Umgebung auf. Besonders viele Taschenmonster sollen in Parks und öffenlichen Plätzen auftauchen, wie einige Pokémon Go Spieler bemerkt haben.

Die nächsten Tage soll es in Pokémon Go außerdem ein spezielles Weihnachts-Event geben, das die bisherigen Feierlichkeiten ergänzen wird. Wir sind gespannt, was uns Niantic im neuen Update präsentieren wird.

Weitere Tipps & Tricks zu Pokémon Go

Alle Guides gibt es hier in der Übersicht!

Allgemeine Infos

Für Anfänger

Technische Probleme

Guides, Tricks und Tipps

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Generation 2 kommt, Togepi und weitere Baby-Pokémon machen den Anfang Niantic hat die ersten neuen Pokémon für die Smartphone-App Pokémon Go bestätigt. Ab heute schlüpfen Baby-Pokémon wie Togepi und Pichu aus Eiern. Das neue Pokémon Go Update soll heute für ...