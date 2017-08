Pokémon Go - Entei, Raikou und Suicune kommen, EX-Raid-Kämpfe ebenfalls

Schon bald werden die legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune in Pokémon Go erscheinen. Außerdem werden in Kürze Feldtests für die EX-Raid-Kämpfe starten, bei denen unter anderem Mewtu anzutreffen sein wird.

Ab heute gibt es in Pokémon Go legendären Nachschub: Entwickler Niantic hat bekannt gegeben, dass Raikou, Entei und Suicune ab sofort in legendären Raid-Kämpfen verfügbar sind. Die Verteilung der Pokémon erfolgt diesmal aber anders als üblich.

So fangt ihr Entei, Raikou und Suicune

Wie in den Original-Spielen Pokémon Gold und Silber wechseln Raikou, Suicune und Entei ihren Standort. Jeden Monat ist ein neues Mitglied des berühmten Trios in eurer Region verfügbar. Vom 31. August bis zum 30. September lautet die Verteilung folgendermaßen:

Raikou erscheint nur in Amerika.

Entei erscheint nur in Europa und Afrika.

Suicune erscheint nur in Asien und im Pazifikraum.

Vom 30. September bis zum 31. Oktober werden die drei Pokémon ihre Region wechseln. Ab dem 31. Oktober machen sie dann in der letzten, bislang noch nicht besuchten Region Halt und können dann von den jeweiligen Spielern gefangen werden.

Die Verteilung von Arktos, Zapdos und Lavados erfolgte noch deutlich anders. Jedes Pokémon war zeitgleich auf der ganzen Welt verfügbar, dasselbe galt für Lugia, das als Schirmheer der drei Vögel gilt.

Die EX-Raid-Kämpfe starten

Zeitgleich mit der Verteilung von Entei, Raikou und Suicune sollen die Feldtests für die exklusiven Raid-Kämpfe beginnen, die ab sofort EX-Raid-Kämpfe genannt werden. Ausgewählte Trainer können die neuen, speziellen Raids in einer limitierten Anzahl an Arenen ausprobieren.

Niantic will die EX-Raid-Kämpfe in den Bereichen Teilnahmeberechtigung, Häufigkeit, Startzeit, Ort und Dauer im Laufe der Testphase anpassen. Das neue System soll ab dem 06. September langsam ausgerollt werden, weitere Updates folgen in den kommenden Wochen.

