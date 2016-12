Wer in Pokémon Go ein Ei von einem PokéStop erhält, der kann sich ungefähr ausmalen, welches Pokémon er beim Eier Ausbrüten erhält. Wir zeigen euch, welche Pokémon wo drin sind.

Bei jedem x-beliebigen PokéStop in Pokémon Go habt ihr die Chance ein Ei zu erhalten. Doch welches Pokémon steckt in welcher Form von Ei und was müsst ihr machen, um an ein ganz seltenes zu gelangen?

Die Eier unterscheiden sich in Pokémon Go von der Anzahl der Kilometer, die zurückgelegt werden müssen um dieses auszubrüten. Die Spanne reicht dabei von 2 Kilometern bis 10 Kilometern.

2 Kilometer Ei in Pokémon Go

Das Ei, das 2 Kilometer Strecke zum Ausbrüten benötigt, war einmal die häufigste anzutreffende Sorte. Inzwischen ist das Ei vergleichsweise selten.

In dem 2 Kilometer Ei aus Pokémon Go könnt ihr die folgenden Pokémon erhalten:

Bisasam

Glumanda

Schiggy

Raupy

Hornliu

Habitak

Zubat

Kleinstein

Karpador

Pii

Fluffeluff

5 Kilometer Ei in Pokémon Go

Mit 5 Kilometern müsst ihr bei dem eher mittel-seltenen Ei eine deutlich größere Strecke zurücklegen. In diesem Ei habt ihr die Chance auf einige seltenere Pokémon. Das 5-Kilometer-Ei ist am häufigsten anzutreffen.

Diese Pokémon sind in dem 5 Kilometer Ei enthalten:

Rettan

Sandan

Nidoran (weiblich)

Nidoran (männlich)

Vulpix

Myrapla

Paras

Bluzuk

Digda

Mauzi

Enton

Menki

Fukano

Quapsel

Abra

Machollo

Knofensa

Tentacha

Ponita

Flegmon

Magnetilo

Porenta (nur in Japan)

Dodu

Jurob

Sleima

Muschas

Nebulak

Traumato

Krabby

Voltobal

Owei

Tragosso

Schlurp

Smogon

Rihorn

Tangela

Kangama (nur in Australien und Südostasien)

Seeper

Goldini

Sterndu

Tauros (nur in Nordamerika)

Porygon

Evoli

Pichu

Togepi

10 Kilometer Ei in Pokémon Go

Das Ei, für das ihr satte 10 Kilometer Strecke zurück legen müsstest, ist das seltenste Ei in Pokémon Go. In diesem befinden sich viele seltene Pokémon, die ihr in der freien Natur nicht oft antreffen werdet. Es sei denn, das Pokémon heißt Evoli - das findet ihr wirklich überall.

Diese Pokémon sind in dem 10 Kilometer Ei enthalten:

Onix

Kicklee

Nockchan

Chaneira

Sichlor

Pinsir

Lapras

Pantimos (nur in Europa)

Amonitas

Kabuto

Aerodactyl

Relaxo

Dratini

Elekid

Magby

Kussilla

Weitere Tipps & Tricks zu Pokémon Go

Alle Guides gibt es hier in der Übersicht!

Allgemeine Infos

Für Anfänger

Technische Probleme

Guides, Tricks und Tipps

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Generation 2 kommt, Togepi und weitere Baby-Pokémon machen den Anfang Niantic hat die ersten neuen Pokémon für die Smartphone-App Pokémon Go bestätigt. Ab heute schlüpfen Baby-Pokémon wie Togepi und Pichu aus Eiern. Das neue Pokémon Go Update soll heute für ...