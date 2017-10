Pokémon Go - Dritte Generation soll in Kürze folgen

Laut Niantic-Chef John Hanke sollen die Monster der dritten Generation bereits in Kürze für alle Pokémon Go-Spieler verfügbar sein. Unklar ist bislang, wann es genau so weit so wird. Außerdem soll 2018 unter anderem ein neuer Battle-Modus folgen.

Hinweise haben Data Miner im Quellcode des Mobile-Titels Pokémon Go bezüglich des Erscheinens der dritten Generation bereits gefunden, unklar ist bislang dennoch, wann die neuen Pokémon für alle Hobby-Trainer freigeschaltet werden.

Dritte Generation soll in Kürze folgen

Jetzt gibt es weitere Infos von Niantic-Chef John Hanke, der in einem aktuellen Interview mit der Business Weekly in Taiwan über die Zukunft von Pokémon Go gesprochen hat. "Es gibt noch jede Menge Monster, die in Pokémon Go bislang nicht erhältlich sind. Die nächste Geheimwaffe ist der Launch der dritten Generation", so Hanke. Er hoffe, dass diese in Kürze für alle Spieler zur Verfügung stehen wird und denn Pool an Pokémon damit um 135 Namen erhöht.

Auch im Rahmen des bald startenden Halloween-Events sollen laut des Entwicklers neue Pokémon hinzugefügt werden. Ob es sich dabei aber wirklich um die dritte Generation handelt, ist bislang noch unklar.

Weiterhin sprach der Ninantic-Chef darüber, dass es 2018 einen neuen Battle-Modus für Pokémon Go geben wird. Was wirklich dahinter steckt, ließ er zwar offen, es könnte sich dabei aber tatsächlich um PvP-Kämpfe handeln, die Spieler schon seit der Veröffentlichung von Pokémon Go fordern. "Wir arbeiten an der Entwicklung eines neuen Battle-Modus. Das ist für uns sehr interessant. Wir versuchen den Modus für 2018 umzusetzen."

Weitere Details gibt es dazu bisher nicht, weshalb wir uns wohl oder übel noch ein wenig in Geduld üben müssen.

