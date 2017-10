Pokémon Go - Dritte Generation mit Release-Termin offiziell angekündigt

Die dritte Generation in Pokémon Go wurde offiziell von Niantic und Nintendo angekündigt. Der Release-Termin ist im Dezember 2017. Es kommen 135 neue Pokémon ins Spiel - einige bereits zum Halloween-Event. Die Pokémon Go Gen 3 erscheint als großes Update.

Pokémon Go wird die dritte Generation noch in diesem Jahr erhalten. Das kündigten Entwickler Niantic und Publisher Nintendo offiziell an. Demnach ist der Release-Termin, also der Veröffentlichungszeitpunkt, auf den Dezember 2017 festgelegt. Die Gen 3 beinhaltet die Pocketmonster aus Pokémon Rubin und Pokémon Saphir.

Pokémon Go Gen 3 offiziell bestätigt

Auf der Pokémon Go Webseite schreibt Niantic: "Die restlichen Pokémon aus Pokémon Rubin und Pokémon Saphir werden bereits im Dezember nach und nach in Pokémon GO anzutreffen sein."

Restlich deswegen, weil sich im Rahmen des Halloween-Events bereits fünf neue Pokémon der dritten Generation ihren Weg ins Spiel bahnen. Welche das sind, haben wir in unserer News-Story zum Thema für euch ausführlich zusammengefasst:

Die dritte Generation aus der Hoenn-Region

Mehr Infos haben wir zu den neuen Pokémon der dritten Generation leider noch nicht. Mehr Details werden wohl erst in den kommenden Monaten folgen. Sobald wir einen Release-Termin für die Gen 3 in Pokémon Go haben, erfahrt ihr es bei uns als Erstes. In unseren Pokémon Go Guides haben wir zudem viele hilfreiche Tipps, wie ihr ein noch besserer Trainer werden könnt.

Pokémon Go ist ein Augmented Reality Game für iOS und Android. Für diese beiden Handy-Plattformen erschien der Titel exklusiv - und für Android und iOS werden auch die Updates für die dritte Generation kommen. Die Hoenn-Region erwartet euch!

