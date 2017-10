Pokémon Go - Dritte Generation erscheint im Rahmen des Halloween-Events

Data Miner haben weitere Hinweise innerhalb des Quellcodes eines neuen Updates zu Pokémon Go entdeckt. Allem Anschein nach werden die Pokémon der dritten Generation tatsächlich im Rahmen des in Kürze geplanten Halloween-Events Einzug in den Mobile-Titel halten.

Ab sofort steht ein weiteres kleines Update zu dem Mobile-Titel Pokémon Go bereit (Version 0.79.2 für Android und 1.49.2 für iOS-Geräte). Sonderlich große Inhalte bringt dieses allerdings nicht mit, sondern behebt diverse Fehler und die Performance des Spiels soll dadurch verbessert werden.

Dritte Generation erscheint im Rahmen des Halloween-Events

Doch wirklich interessant sind die Entdeckungen, die Data Miner nun in dem Quellcode des neuesten Updates gemacht haben. Unter anderem findet sich darin ein neuer Ladebildschirm, der anscheinend pünktlich zum geplanten Halloween-Event freigeschaltet werden soll. Im Hintergrund des Bildes sind zudem mit Zwirrlich, Zwirrklop und Shupped drei Pokémon der dritten Generation zu erkennen. Damit sollte es nun klar sein, dass im Rahmen des in Kürze stattfindenden Halloween-Events auch Pokémon der dritten Generation Einzug in den Mobile-Titel halten werden.

Aktuell fehlen noch die Fähigkeiten und Movesets der neuen Pokémon, die aber laut der Data Miner in Kürze ebenfalls hinzugefügt werden könnten. Es ist also anscheinend nur noch eine Frage der Zeit, ehe neue Monster gefangen werden können und Pokémon Go damit noch deutlich umfangreicher ausfällt.

