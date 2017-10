Pokémon Go - Diese 5 neuen Pokémon gibt es an Halloween

Mit dem Halloween-Event erscheinen in Pokémon Go gleich fünf neue Pokémon. Diese gehören alle dem Typen Geist an und stimmen euch so auf die gruseligste Zeit des Jahres ein. Wir stellen die neuen Taschenmonster der dritten Generation vor.

In Kürze startet in Pokémon Go das jährliche Halloween-Event, bei dem ihr fünf neue Pokémon der dritten Generation fangen könnt. Es handelt sich um die ersten Taschenmonster der neuen Generation, weitere folgen nach und nach.

Passend zur gruseligsten Zeit des Jahres gehören die 5 neuen Pokémon allesamt dem Typen Geist an. Einige von ihnen können sich sogar weiterentwickeln, wenn ihr genug Bonbons gesammelt habt.

5 neue Pokémon in Pokémon Go

Zobiris - Pokédex-Nummer #302

Typ: Geist

Größe: 0,5 m

Gewicht: 11,0 kg

Weiterentwicklung: Keine

Shuppet - Pokédex-Nummer #353

Typ: Geist

Größe: 0,6 m

Gewicht: 2,3 kg

Weiterentwicklung: Banette (50 Bonbons)

Banette - Pokédex-Nummer #354

Typ: Geist

Größe: 1,1 m

Gewicht: 12,5 kg

Weiterentwicklung: Keine

Zwirrlicht - Pokédex-Nummer #355

Typ: Geist

Größe: 0,8 m

Gewicht: 15,0 kg

Weiterentwicklung: Zwirrklop (50 Bonbons)

Zwirrklop - Pokédex-Nummer #356

Typ: Geist

Größe: 1,6 m

Gewicht: 30,6 kg

Weiterentwicklung: Zwirrfinst (erst ab der vierten Generation)

