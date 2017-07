Pokémon Go - Deutscher hat es durchgespielt

Als einer der ersten Deutschen schaffte er es, Pokémon Go quasi durchzuspielen. Nach fast einem Jahr Spielzeit fing er alle hierzulande verfügbaren Pokémon und erreichte Level 40.

Er ist der wohl einer der ersten deutschen Spieler, die das Mobile-Game Pokémon Go quasi durchspielten: Der Düsseldorfer Thorsten Bauer konnte alle in Europa verfügbaren Pokémon fangen.

Bauer (41) legte in den insgesamt 332 Tagen, in denen er Pokémon Go spielte, insgesamt 2.200 Kilometer zurück - eine beeindruckende Bilanz. Dabei war er anfangs gar nicht interessiert an dem Spiel.

Er schnappte sie sich alle

Anfangs konnte Bauer den Hype um Pokémon Go gar nicht verstehen, bis er sich dazu entschloss, dem kulturellen Wunder auf den Grund zu gehen. Aus der Skepsis bildete sich schnell ein echte Liebe - und das Ziel, alle hierzulande verfügbaren Pokémon zu fangen.

Insgesamt fing Bauer 233 Pokémon, die regional exklusiven und legendären Pokémon können nämlich nicht in Deutschland erlangt werden. Obendrein erreichte er das höchste Trainer-Level 40.

Viel Geld für Pokémon

Um so schnell an sein Ziel zu gelangen, musste Bauer jedoch tief in die Tasche greifen: Einen dreistelligen Betrag soll er in das Spiel investiert haben, so seine persönliche Schätzung.

Aufhören will er noch lange nicht, immerhin sollen schon bald neue Features in Pokémon Go eingeführt werden. Auch neue Taschenmonster der dritten Generation dürften schon bald ihren Einzug feiern.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Arena-Kämpfe wieder verfügbar Ab sofort sind in Pokémon Go wieder Arena-Kämpfe verfügbar. In den neuen Arenen werdet ihr mit einem neuen Kampf-System überrascht.