Pokémon Go - Details zu den Safari-Events in Europa

Niantic und die Pokémon Company arbeiten an besonderen Events in Europa, bei denen begehrte regionale Pokémon gefangen werden können. Am 16. September 2017 gibt es einen offiziellen Pokémon-Go-Event im Centro in Oberhausen.

Niantic und die Pokémon Company haben innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung neue Details zum globalen Pokémon Go-Event und den Aktivitäten, an denen Trainer überall auf der Welt zusammen teilnehmen können, bekannt gegeben. Unter dem Namen "Safari Zone" werden in verschiedenen ausgewählten europäischen Städten mehrere Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, in dessen Rahmen besondere Pokémon gefangen werden können.

Diese sind eigentlich nur in bestimmten Regionen auf der Welt verfügbar, kommen dann aber zu Besuch nach Deutschland, Tschechien, Niederlande oder Frankreich. Beispielsweise sind Pokémon wie Kangama oder Tauros an Regionen wie Australien oder Nord-Amerika gebunden. Dafür war in Deutschland bisher das exklusive Pokémon Pantimos beheimatet, das beispielsweise in den USA nicht gefangen werden konnte.

In der offiziellen Ankündigung von Niantic heißt es: Alle sieben Safari-Zonen bieten eine breite Vielfalt an Pokémon, die zuerst in der Kanto- und Johto-Region entdeckt wurden. Dazu gehören auch einige Pokémon, die noch nie zuvor in Europa gesehen wurden!

Gemeinsam gegen Raid-Bosse

Außerdem können sich Trainer während dieser Events zusammenschließen und ihre Kräfte vereinen, um zusammen einzigartige und besonders starke Raid-Bosse zu besiegen.

In Deutschland wird der Event im Einkaufszentrum Centro in Oberhausen am 16. September 2017 stattfinden.

Die europäischen Veranstaltungsorte und Daten des Pokémon GO Safari Events:

August 5, 2017

Fisketorvet - Kopenhagen, Dänemark

Centrum Cerny Most – Prag, Tschechien

August 12, 2017

Mall of Scandinavia - Stockholm, Schweden

Stadshart Amstelveen - Amsterdam, Niederlande

September 16, 2017

Centro - Oberhausen, Deutschland

Les Quatre Temps - Paris, Frankreich

La Maquinista - Barcelona, Spanien

