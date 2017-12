Pokémon Go - Botogel kommt zu Weihnachten, neues Event bestätigt

An Weihnachten wird es in Pokémon Go das bislang nicht veröffentlichte Botogel zu fangen geben. Entsprechende Hinweise finden sich in den Spieldateien. Außerdem soll es ein Weihnachts-Event geben.

Zu Weihnachten werden wir in Pokémon Go endlich Botogel fangen können. Hinweise auf ein bevorstehendes Event finden sich seit dem neuesten Update 0.85.1 in den Spieldateien.

Entwickler Niantic hat bei dem neuesten Update die Spezialattacke Botogels eingebaut: „Geschenk“. In der Regel werden neue Attacken nur eingebaut, wenn das entsprechende Pokémon ins Spiel implementiert werden soll.

Botogel zum Weihnachts-Event

Bislang war Botogel nicht in Pokémon Go verfügbar - Spieler konnten es nicht einmal anschauen. Botogel gilt in der Pokémon-Serie als eine Art Weihnachtsmann, der gute oder böse Geschenke an die Menschen verteilt.

Es ist gut möglich, dass Botogel zusammen mit einem Weihnachts-Event eingeführt wird. Archig Bhargava, Mitarbeiter bei Niantic, gab offiziell bekannt, dass zu Weihnachten ein spezielles Event starten soll. Der Start soll voraussichtlich zum 21. Dezember liegen.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Porenta fangen ab jetzt möglich Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr in Pokémon Go Porenta fangen. Das asienexklusive Pokémon taucht jetzt in Deutschland auf. Wer eines haben möchte, muss sich aber beeilen.