Pokémon Go - Beginn vom Halloween-Event bekannt, deutsche Start-Zeit

Das Pokémon Go Halloween Event startet am 20. Oktober 2017 in Deutschland. Der Beginn wurde von Niantic und Nintendo bekannt gegeben. Die Start-Zeit in Deutschland ist demnach am Abend. Zu fangen gibt es neue Pokémon und ein Pikachu im Hexenkostüm.

Wann beginnt das Pokémon Go Halloween-Event? Niantic und Nintendo, die Entwickler der App für iOS und Android, haben nun den offiziellen Start-Termin für alle Spieler in Deutschland veröffentlicht. Demnach werden bereits am Freitagabend neue Pokémon in Parks auftauchen.

Termin und Uhrzeit für Pokémon Go Halloween 2017

Der genaue Start-Zeitpunkt für das Pokémon Go Halloween-Event ist der 20. Oktober 2017, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wie aus früheren Updates bekannt, wird es für einige Spieler etwas länger dauern und einige Pokémon-Go-Trainer können schon vor dieser Uhrzeit die neuen Pocketmonster fangen. Es ist vor allem eine Frage der Server, wann sie für alle in Europa und Deutschland aktualisiert sind.

"Nebulak, Traumato, Tragosso und andere gruselige Pokémon kehren an Halloween zurück - und dieses Mal haben sie ein paar besondere Freunde dabei! Zobiris, Banette und weitere Geist-Pokémon aus der Hoenn-Region tauchen zum allerersten Mal in Pokémon GO auf", schreibt Niantic auf der offiziellen Webseite.

