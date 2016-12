Pokémon Go - Für Apple Watch erschienen

Ab sofort ist Pokémon Go für die Apple Watch erhältlich. Entwickler Niantic hat eine speziell angepasste Version für die Smartwatch veröffentlicht. Es ist unklar, wann eine entsprechende Umsetzung für Android-Geräte erscheinen wird.

Wer unterwegs wilde Taschenmonster in Pokémon Go fangen will, kann dies ab sofort mit der Apple Watch tun. Entwickler Niantic hat eine spezielle kompakte Version für die Smartwatch veröffentlicht.

Mit Pokémon Go für Apple Watch könnt ihr das Smartphone-Spiel auch dann zocken, wenn ihr gerade euer iPhone nicht aus der Tasche holen wollt. Ihr könnt beispielsweise Items an PokéStops sammeln, Eier ausbrüten und Pokémon in der Nähe entdecken.

Das bringt Pokémon Go für Apple Watch

Das könnt ihr mit Pokémon Go für Apple Watch machen:

Jede Spielsession als Workout eingeben, das in Richtung persönliche Aktivitätsziele zählt.

Benachrichtigungen über nahegelegene Pokémon erhalten.

Schritte während des Ausbrütens von Pokémon-Eiern zählen und Bonbons mit eurem Buddy-Pokémon erhalten.

Benachrichtigungen über nahegelegene PokéStops erhalten und Items von diesen sammeln.

Benachrichtigungen erhalten, wenn Eier ausgebrütet sind und Medaillen vergeben werden.

Bislang ist Pokémon Go für Smartwatches nur für die Apple Watch verfügbar. Eine Android-Umsetzung soll folgen, ein Release-Termin ist jedoch noch nicht bekannt.

