Pokémon Go ist für Entwickler Niantic und Publisher Nintendo eine Goldgrube: Die App für Android und iOS erwirtschaftet 38 Euro pro Sekunde – seit Release über 890 Millionen Euro. Mit neuen Updates und Funktionen scheint Pokémon Go alles andere als tot zu sein.

Auch heute ist Pokémon Go noch so erfolgreich wie kein anderes mobiles Spie auf dem Markt – weder im App Store noch im Google Play Store. Dies geht aus aktuellen Zahlen der Marktforscher hervor, die Pokémon Go einen Umsatz von über 890 Millionen Euro im Jahr 2016 belegen.

Rekord-Umsatz von Pokémon Go im Jahr 2016

Um sich diesen Umsatz für Niantic und Nintendo einmal vor Augen zu führen: Pokémon Go macht 38 Euro pro Sekunde, 2278 Euro in der Minute und 136.080 Euro in der Stunde. Das Mobile Game bleibt damit auch im Januar 2017 auf dem ersten Platz der umsatzstärksten Apps in den jeweiligen Stores der Smartphones.

Die Zukunft von Pokémon Go sieht damit alles andere als düster aus. Erst gestern erschien das neue Update auf Version 0.53.1 für Android / 1.23.1 für iOS und brachte viele neue Funktionen mit sich. Was ihr sonst noch zu Pokémon Go wissen müsst und welche Tipps und Tricks es für das Spiel rund um die Pocketmonster wie Pikachu gibt, erfahrt ihr auf unserer großen Themenseite.

