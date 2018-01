Pokémon Go - 3. Generation Eier-Liste für 2km, 5km und 10km

In der 3. Generation für Pokémon Go gibt es eine veränderte Eier-Liste. Welche Pokémon schlüpfen jetzt also nach 2km, 5km oder 10km Laufweg? Wir sammeln alle Taschenmonster mit der ersten und zweiten Generation in unseren Tipps & Tricks.

Mit viel Geduld können in Pokémon Go Eier schlüpfen, in denen viele seltene Taschenmonster enthalten sind - doch nicht immer kommt das wertvolle Pokémon heraus. In der aktuellen 3. Generation wurde die Eier-Liste erneut verändert, weshalb bei 2km, 5km und 10km unterschiedliche Pokémon schlüpfen.

Wie bekommt ihr welches Pokémon aus welchem Ei? Wir haben in der folgenden Eier-Liste genau aufgeführt, wie ihr an eure Lieblings-Pokémon aus Generation 1, Generation 2 und Generation 3 kommt und was genau in 2km, 5km oder 10km drin ist!

Mit Einführung der neuen Generation wurden mehrere Pokémon aus den alten Editionen von den Eiern entfernt. Wer sichergehen möchte, dass er weiterhin alle Monster bekommt, sollte jetzt genau lesen.

2km (Kilometer) Eier in Pokémon Go - Liste

Diese Pokémon aus Generation 1 schlüpfen aus 2km-Eiern:

Nidoran (weiblich)

Nidoran (männlich)

Myrapla

Digda

Abra

Machollo

Kleinstein

Flegmon

Nebulak

Krabby

Owei

Diese Pokémon aus der zweiten Generation sind in den 2-Kilometer-Eiern drin:

Webarak

Pichu

Pii

Fluffeluff

Togepi

Griffel

Traunfugil

Schneckmag

Remoraid

Zusätzlich gibt es jetzt diese Pokémon aus Generation 3 im 2km-Ei:

Waumpel

Fiffyen

Zigzachs

Schluppuck

Spoink

5-km (Kilometer) Eier-Liste in Pokémon Go

Folende Pokémon aus der dritten Generation sind im 5km-Ei:

Fukano

Quapsel

Ponita

Jurob

Sleima

Muschas

Onix

Traumato

Voltobal

Tragosso

Schlurp

Smogon

Rihorn

Tangela

Sichlor

Pinsir

Evoli

Amonitas

Kabuto

Des Weiteren gibt es diese Monster im 5km-Ei:

Endivie

Feurigel

Karnimani

Lampi

Natu

Marill

Hoppspross

Felino

Woingenau

Girafarig

Tannza

Dummisel

Skorgla

Snubbull

Baldorfish

Pottrott

Sniebel

Teddiursa

Quiekel

Mantax

Hunduster

Phanpy

Damhirplex

Rabauz

Kussilla

Elekid

Magby

Und außerdem diese Monster aus der dritten Generation:

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Knilz

Makuhita

Azurill

Shuppet

Zwirrlicht

Isso

10km (Kilometer) Liste für Eier in Pokémon Go

Aus der ersten Generation sind diese Pokémon im 10km-Ei:

Chaneira

Lapras

Porygon

Aerodactyl

Relaxo

Dratini

Zusätzlich diese Pokémon der zweiten Generation:

Voltilamm

Mogelbaum

Panzaeron

Miltank

Larvitar

Als Bonus diese neuen Monster der dritten Generation: