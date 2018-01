Pokémon Go - 23 neue Pokémon erscheinen ab jetzt!

Ab sofort erscheinen in Pokémon Go gleich 23 neue Monster. Mit dabei sind unter anderem auch Stolloss, Lunala und Sonnfel. Wir haben die vollständige Liste der brandneuen Pokémon.

Spieler können in Pokémon Go ab sofort gleich 23 neue Monster entdecken. Das gab Entwickler Niantic in einem offiziellen Blogeintrag bekannt.

Diese Pokémon konnte man als Teil der dritten Generation bislang noch nicht fangen. Wer sie entdecken möchte, sollte in seiner näheren Umgebung Ausschau halten.

Liste der neuen Pokémon

Mit dabei sind die folgenden Pokémon und ihre Weiterentwicklungen: