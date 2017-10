PlayStation VR - Überarbeitetes VR-Headset erscheint in Bälde

Die PlayStation VR erhält ein kleines Update von der technischen Seite aus. Wir haben alle Neuerungen für die bessere Übersicht zusammengetragen. Bislang ist lediglich der Release-Termin für den japanischen Markt bekannt.

Die PlayStation VR erhält ein neues Modell. Die Mannen von Sony haben jüngst angekündigt, dass eine neue PS VR mit der Modellnr. CUH-ZVR2 erscheint. Geplant ist der Release des überarbeiteten Modells bereits für den 14. Oktober 2017 in Japan.

Der Release für den westlichen Markt ist ebenfalls geplant, auch wenn es hier noch kein festes Release-Datum gibt.

CUH-ZVR2-Neuerungen

Allem voran soll ein verbessertes Design dafür sorgen, dass sich die Kabel der Stereokopfhörer besser in das Headset integrieren lassen. Dafür wurde ein Stereokopfhörer-Port auf der Rückseite der VR-Hardware integriert. Das Kabel, das von der Prozessoreinheit ausgeht, ist jetzt ein einzelnes und vor allem dünneres Kabel. Die Prozessoreinheit erhält ebenfalls ein Update und unterstützt jetzt sogar HDR via "Pass Through".

HDR-Inhalte sollen somit auf dem Fernseher angezeigt werden, ohne dass die Recheneinheit zwischen der PS4 und dem TV entfernt werden muss. Die PlayStation VR wird in Japan in einem Bundle mit der Kamera ausgeliefert und soll 44.980 Yen kosten. Hierzulande wären das umgerechnet ca. 338 Euro. Es gibt sogar einige Bilder zur neuen Technik.

Seitenauswahl

PlayStation VR - Spiele-Bundle mit Controller vorgestellt Besitzer einer PlayStation VR können im Mai ein Spiele-Bundle in der virtuellen Realität erwerben. Den Shooter Farpoint VR gibt es zusammen mit dem Aim-Controller in einem Paket.