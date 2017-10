PlayStation VR - Über 60 Spiele kommen 2017 und im Frühjahr 2018

Das Kontingent an Spielen für die PlayStation VR wächst stetig. Nun gesellen sich in nächster Zeit über 60 Spiele zu der VR-Technik der PlayStation 4. Wir haben alle entsprechenden Titel für euch in der Übersicht.

Sony hat eine Liste an Spielen herausgegeben, die sich auf die hauseigene VR-Technik bezieht. Die Auswahl an Spielen für die PlayStation VR ist gewaltig und wächst auch in den nächsten Monaten weiter an. Somit dürfte eure PlayStation 4 auch in nächster Zeit mit ordentich Futter versorgt sein.

In den nächsten Monaten stehen unter anderem die großen Bethesda-Titel wie Doom VFX, Fallout 4 VR und The Elder Scrolls V: Skyrim in VR auf dem Programm. Doch auch andere Titel wie der Ark Park, Bravo Team oder VR Apocalypse sowie Monster of the Deep: Final Fantasy XV können noch in diesem Jahr ausprobiert werden.

PlayStation VR-Spiele, die noch 2017 erscheinen

Anamorphine

Ark Park

Blade And Soul: Table Arena – Ncsoft Corporation

Brain Voyagers

Bravo Team

CoolpaintVR

CubeWorks

DWVR

Doom VFR

DragonBlast VR

Dream Angling

Drunkn Bar Fight

End Space

Fishing Master

Flatline: Experience the Other Side

Ghosts in the Toybox

Gran Turismo Sport

Gunheart – Drifter Entertainment

Hex Tunnel

Hopalong: The Badlands

Justice League VR

Megaton Rainfall

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

No Heroes Allowed!

Nothin’ But Net

Obduction

Pixeljunk VR: Dead Hungry

Quar Infernal Machines

RadianVR

Rec Room

Run Dorothy Run

Sculptrvr

Serious Soccer

Shooty Fruitie

Snow Fortress

Stardrone VR

Stifled

Super Amazeballs

Survios

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

The Inpatient

The Rabbit Hole

VR Apocalypse

Virtual Engagement Confronting Fear

Spannend geht es dann auch im nächsten Jahr weiter. Für 2018 wurden bereits zahlreiche Titel angekündigt. Und das sind lediglich die Spiele, die bis heute schon bekannt sind. In regelmäßigen Abständen dürfen wir hier wohl Neuankündigungen dazu zählen. 2018 dürfte für Freunde der Virtual Reality die eine oder andere Überraschung bereithalten.

PlayStation VR-Spiele, die 2018 veröffentlicht werden

Alvo

Ariel

Blasters of the Universe

Chainman

Cold Iron

Dead Secret

Dragonflight VR

Drone Fighters

Dungeon Chess

End of the Beginning

Golem

Knockout League

Penn & Teller VR: Frankly Unfair, Unkind, Unnecessary and Underhanded (including Desert Bus)

Pixel Ripped 1989

The American Dream

Torn

Xing The Land Beyond

