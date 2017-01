PlayStation VR - Bietet noch Platz für Verbesserungen laut CEO

Mit der PlayStation VR haben die Mannen von Sony eine neuartige Technologie für ihre Konsole veröffentlicht. Viele Jahre Entwicklungszeit haben sie in das Produkt gesteckt. Da es das erste Headset seiner Art für die PlayStation 4 ist, steckt die neue Technik sicherlich noch in den Kinderschuhen. Raum nach oben ist demnach immer und Eckpunkte für mögliche Verbesserungen dürfte es auch geben.

So kritisierten viele Testpersonen und Käufer die Pixel, die trotz aller Versuche beim Tragen ersichtlich sind. Es wirkt noch lange nicht, als würde man in die glasklare Auflösung eines HD-Fernsehers schauen. Sony hat nun über ihren CEO Kaz Hirai im Zuge der CES 2017 eingeräumt, dass sie ebenfalls Optimierungen und Verbesserungen anstreben.

"Generell kann ich sagen, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verbesserung gibt, die auch Sinn machen würden. PlayStation ist ein Business, das bekannt dafür ist, seine Produkte weiterzuentwickeln. [...] Verbesserungen müssen auch mit den Kosten ausgewogen sein, da es ein Produkt für Spieler ist. Wir möchten nicht sagen, es ist leichter, es ist leichter weißer oder was auch immer, und dennoch kostet es das Dreifache. Das wird so nicht passieren."