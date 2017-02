Nachdem die PlayStation VR einige Zeit komplett ausverkauft war, steht sie ab sofort wieder bei Amazon zum Kauf bereit. Der Preis von 399 Euro hat sich jedoch nicht geändert. Sony bietet die Virtual-Reality-Brille nur eigenständig an, zum Nutzen benötigt ihr noch die PlayStation Camera.

Wer auf der PS4 in die virtuelle Realität einsteigen möchte, hat nur die Wahl zur PlayStation VR. Ein anderes VR-Headset wird von der Konsole nicht unterstützt. Dafür gibt es reichlich Spiele, die teils einen vollständigen Support der Spielwelt anbieten, wie etwa das kürzlich erschienene Resident Evil 7 von Capcom.

Die offizielle Produktbeschreibung der PlayStation VR liest sich so:

„Virtual Reality (VR) ist der Begriff für eine künstlich erzeugte Spielwelt, deren Umsetzung so detailliert und ausgereift ist, dass ein Mensch das Gefühl hat, sich tatsächlich durch diese Welt zu bewegen. Im besten Fall ist die virtuelle Welt nicht mehr von der Realität zu unterscheiden.

Die PlayStation Plus Brille ermöglicht der PlayStation 4 den Einstieg in diese virtuelle Welt und ermöglicht eine völlig neue Dimension der Konsolenspiele. Mithilfe dieser Technologie wird das Bild in Echtzeit ausgerichtet, sodass der Spiel das Gefühl hat, sich direkt in der virtuellen Welt zu befinden.“