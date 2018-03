PlayStation VR - Von 400 auf 300 Euro reduziert

Ab heute ist Sonys VR Headset PlayStation VR dauerhaft um 100 Euro reduziert. Die perfekte Gelegenheit also, um sich in die virtuelle Realität zu wagen.

Sony hat am gestrigen Mittwoch innerhalb einer offiziellen Pressemeldung mitgeteilt, dass der Preis des Einsteigerpakets der PlayStation VR ab heute dauerhaft von 399 Euro auf 299 Euro reduziert ist. Darin enthalten sind das PlayStation VR Headset, die PlayStation Camera sowie ein Download-Code für die Spiele-Sammlung PlayStation VR Worlds. Außerdem erhalten alle PlayStation-VR-Besitzer The Playroom VR kostenlos. Die beiden separat erhältlichen PlayStation Move Controller kosten im Doppelpack aktuell rund 70 Euro.

Weiterhin erhält die WipEout OMega Collection am heutigen Tag ein PSVR-Upgrade.

Hier könnt ihr die PSVR bei Saturn bestellen!

Amazon: Sichert euch die PSVR für nur 299 Euro!

PlayStation Plus April 2018: Alle Spiele für eure PS4 bekannt!

PSVR - Resident Evil 7 und Co.

Sonys VR Headset wurde im Rahmen der Game Developers Conference 2014 angekündigt. Der offizielle Verkaufsstart war hingegen am 13. Oktober 2016. Mittlerweile sind bereits über 100 Spiele für PlayStation VR erhältlich, darunter die beiden Horror-Titel Resident Evil 7 und The Inpatient, sowie der Zombie-Shooter Arizona Sunshine, Ubisofts Eagle Flight, der Rail-Shooter Until Dawn: Rush of Blood oder das Rennspiel Driveclub.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon und Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.