PlayStation Plus - Verschollenes Bonus-Spiel jetzt auch in Europa verfügbar!

Ein in Europa verschollen gegangenes Bonus-Spiel ist nun bei PS Plus erhältlich. PSN-Betreiber Sony hat nachgebessert und den PS4-Titel hinzugefügt. Interessierte Spieler können das Gratis-Game jetzt herunterladen.

Aus bislang noch unbekannten Gründen ging ein Spiel bei PS Plus hierzulande verschollen. Während man in Nordamerika ein zusätzliches gratis PS4-Game herunterladen konnte, sah man in Europa ersatzlos in die Röhre.

Nun hat Sony nachgebessert und das verlorene Spiel für die PlayStation 4 zur Verfügung gestellt. Ein entsprechender Fehler im PlayStation Network wurde behoben.

Psycho-Pass jetzt auch in Europa

Wir berichteten bereits, dass ein PS Plus Spiel von Sony entfernt wurde. Hierbei handelt es sich um das Visual Novel „Psycho-Pass: Mandatory Happiness“, das eigentlich für PS Vita und PS4 erhältlich ist.

In Europa stand allerdings nur der Download für die PlayStation Vita zur Verfügung. Auch das zuvor angekündigte Cross-Buy zwischen beiden Plattformen wurde nicht aktiviert.

Vollständige PS Plus Spiele im Januar

Ärgerlich war zudem, dass Spieler zunächst keinerlei Ersatz für das verlorene PS4-Spiel bekamen. Immerhin gibt es für die nächste Zeit einige Gratis-Extras für Plus-Abonnenten.

Da das Missverständnis nun behoben ist, sieht die Auswahl an Plus-Spielen im Januar folgendermaßen aus:

Batman: The Telltale Series (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus PS VR benötigt)

That's You! (PS Plus-Bonus - PlayLink)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita und PS4)

Uncanny Valley (PS Vita und PS4)

Sacred 3 (PS3)

The Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Das ist PlayStation Plus

PlayStation Plus ist der Premium-Service auf PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Für einen monatlichen oder jährlichen Geldbetrag sichert ihr euch den Online-Multiplayer und nette Extras.

Dazu gehören jeden Monat auch Gratis-Spiele und ordentliche Zusatz-Rabatte im PlayStation Store. Außerdem seid ihr in der Lage, eure Spielstände in der Cloud zu speichern.

