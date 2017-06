PlayStation Plus - Spiele für Juni 2017 geleakt?

Der offizielle türkische Twitter-Account von PlayStation hat offenbar die PS Plus Spiele im Juni 2017 enthüllt. Sind das die kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus? Glaubt man den Angaben, wären Life is Strange und Killing Floor 2 dabei.

Über den offiziellen türkischen Twitter-Account von Sony wurden offenbar die PlayStation Plus Spiele des kommenden Monats enthüllt. Glaubt man den Angaben, erwarten Abonnenten von PS Plus im Juni 2017 gleich zwei hochkarätige Titel.

Im Juni 2017 soll es bei PS Plus sowohl Life is Strange als auch Killing Floor 2 geben - beide Spiele würden für die PlayStation 4 erscheinen. Unklar ist, welche Games Besitzer einer PlayStation 3 oder PlayStation Vita erwarten dürfen.

PS Plus Spiele im Juni 2017

Die PlayStation Plus Games werden üblicherweise am ersten Dienstag eines jeden Monats freigeschaltet. Die Spiele bei PS Plus im kommenden Monat dürften demnach am 06. Juni 2017 veröffentlicht werden.

Welche PS Plus Spiele sind bislang erschienen? Erfahrt es hier:

Seitenauswahl

Infos zu PlayStation Plus

PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im April 2017 für PS4, PS3 und PS Vita Auch im April 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 ...