PlayStation Plus - Spiele für Januar 2018 werden morgen enthüllt

Morgen wird Sony die PlayStation Plus Spiele für Januar 2018 offiziell enthüllen. Das Unternehmen gibt bekannt, welche kostenlosen Games uns im nächsten Monat auf PS4, PS3 und PS Vita erwarten. Wir haben alle Vorabinformationen zur Ankündigung.

Das neue Jahr bricht an und der Dezember bei PlayStation Plus neigt sich langsam dem Ende zu. Schon morgen wird Betreiber Sony die nächsten Gratis-Spiele bei PS Plus offiziell bekannt geben.

Zum Inhalt des nächsten Monats behält Sony in der Regel Stillschweigen, doch was für Spiele könnten uns im Januar 2018 auf PS Plus erwarten? Bekommen wir zum Start in das neue Jahr echte Kracher für unsere Konsole serviert, egal ob PlayStation 4, PlayStation oder PlayStation Vita?

Rückblick auf PS Plus im Dezember 2017

Bevor wir uns dem Januar 2018 zuwenden, blicken wir zurück auf den endenden Dezember 2017 bei PS Plus. Sony hielt einige interessante Spiele bereit, bei denen für alle Geschmäcker etwas dabei sein sollte.

Im aktuellen Monat könnt ihr noch bis zum 01. Januar 2018 folgende kostenlose Spiele kostenlos herunterladen: Darksiders 2, Kung Fu Panda - Showdown der Legenden, Until Dawn: Rush of Blood, Forma.8, Wanted Corp, Syberia Collection und Xblaze Lost Memories.

Welche Games erwarten wir im nächsten Monat?

In der Regel teasert Sony keine neuen Spiele an, sondern kündigt sie in der Woche vor Erscheinen an. Doch in diesem Monat kam es zu einem Leak, der einige Spiele für Januar zeigt.

Ein offizieller Kanal von PlayStation veröffentlichte versehentlich einen Trailer, in dem Batman: The Telltale Series und Deus Ex: Mankind Divided zu sehen sind. Sind das etwa die Games für Januar 2018 auf der PS4?

Wann enthüllt PS Plus die Januar 2018 Spiele?

Sony hält einen festen Zeitplan ein, wenn es um die Ankündigung der neuesten Spiele von PS Plus geht. Am ersten Dienstag des Monats werden die neuen Games zum gratis Download veröffentlicht. Am davorfolgenden Mittwoch werden die Spiele offiziell bekannt gegeben.

Wir haben hier für euch den voraussichtlichen Zeitplan bei PS Plus im Januar 2018:

Wann enthüllt Sony die Spiele? Am 27. Dezember 2017 um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

um 17:30 Uhr deutscher Zeit. Wann verschwinden die Games des Vormonats? In der Nacht vom 01. Januar 2018 auf den 02. Januar 2018 .

auf den . Wann kommen die neuen PS Plus Games? Im Laufe des 02. Januar 2018.

Alle Infos zu PlayStation Plus auf PS4, PS3 und PS Vita

Wer sich wundert, ob er PS Plus überhaupt braucht, fragt sich das zurecht - immerhin scheinen auf den ersten Blick nicht viele Vorteile zu existieren. Doch in Wahrheit können Abonnenten zahlreiche Boni abstauben, über die Nichtmitglieder nicht verfügen.

Nur mit PlayStation Plus bekommt ihr beispielsweise Zugriff auf Online-Multiplayer in vielen Spielen. Außerdem bekommt ihr die bereits erwähnten kostenlosen Spiele spendiert. Des Weiteren spart ihr bei exklusiven Angeboten im PlayStation Store bares Geld.

