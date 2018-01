PlayStation Plus - Spiele im Februar 2018 werden morgen vorgestellt

Sony wird morgen die PlayStation Plus Spiele im Februar 2018 enthüllen. Dann ist endlich offiziell bekannt, worauf wir uns im nächsten Monat mit PS Plus freuen dürfen. Wir haben alle Vorabinformationen zu den neuesten Gratis-Games auf PS3, PS4 und PS Vita.

Auch im neuen Jahr freuen wir uns auf zahlreiche neue Gratis-Spiele bei PlayStation Plus. Am morgigen Mittwoch wird Sony die neuesten kostenlosen Games bei PS Plus im Februar 2018 enthüllen.

Der Januar bot uns bereits zahlreiche Kracher, doch kann der nächste Monat da mithalten? Vor der Ankündigung verrät Sony in der Regel nicht, was uns erwartet. Kriegen wir bei PS Plus im Februar weiterhin tolle Spiele für unsere PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita?

PS Plus Februar: Fake-Spiele geleakt

Im Vorfeld der Ankündigung sind zwei vermeintliche Spiele geleakt worden. Angeblich soll es im Februar 2018 Dark Souls 2 und Far Cry 4 für alle Abonnenten von PlayStation Plus geben.

Hierbei handelt es sich jedoch um einen ziemlich offensichtlichen Fake, fallt also nicht darauf herein! Das Bild wurde nur aus Spaß gepostet, verbreitete sich dennoch rasant.

Wann werden die PS Plus-Spiele enthüllt?

Bei der Ankündigung neuer Plus-Games hält Sony stets ein festes Ranter ein. Am ersten Dienstag eines jeden Monats werden die jeweiligen Spiele zum kostenlosen Download freigegeben. Am Mittwoch davor werden die entsprechenden Titel bekannt gegeben.

Hier ist der Zeitplan für die Ankündigung der PS Plus Spiele im Februar 2018:

Wann werden die Spiele bekannt gegeben? Am 31. Januar 2018 um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

um 17:30 Uhr deutscher Zeit. Wann verschwinden die Januar-Games? In der Nacht vom 05. Februar 2018 auf den 06. Februar 2018.

auf den 06. Februar 2018. Wann kommen die neuen Februar-Titel? Im Laufe des 06. Februar 2018.

Alle Infos zu PS Plus im Februar 2018

Wozu braucht man überhaupt PlayStation Plus? Diese Frage stellt sich vielen Besitzern der PlayStation 4, PlayStation 3 oder PlayStation Vita. Tatsächlich sind die Vorteile des Abonnement-Service auf den ersten Blick nicht ersichtlich.

Der Zugriff auf den Online-Multiplayer ist nur mit PlayStation Plus möglich. Zudem bekommt ihr die bereits oben erwähnten Gratis-Spiele serviert. Zusätzlich gibt es im PlayStation Store spezielle Sonder-Rabatte für alle Mitglieder.

