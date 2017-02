PlayStation Plus - Spiele für Februar 2017 ab sofort verfügbar

Die aktuellen Gratis-Games für Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 und PS Vita stehen ab sofort zum Download auf eure Sony-Konsole bereit. Auch im Februar 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele im PlayStation Store.

Wer ein Mitglied bei PlayStation Plus ist, bekommt von Sony selbstverständlich auch im Februar 2017 wieder eine Menge kostenlose Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 oder PlayStation Vita. Die bereits bekannt gegeben Spiele für diesen Monat gibt es jetzt als Download auf den jeweiligen Konsolen im PlayStation Store.

Im Februar 2017 gibt es bei PS Plus auf der PlayStation 4 LittleBigPlanet 3, Not A Hero, Starwahl, Ninja Senki DX und TorqueL. Auf der PlayStation 3 könnt ihr euch auf Starwhal und Anna: Extended Edition freuen, während es auf der PS Vita Ninja Sneki und TorqueL gibt.

Die kostenlosen PS Plus Spiele sind für PS4, PS3 und PS Vita ab dem 7. Februar im PlayStation Network verfügbar. Die Spiele für Abonnenten des Online-Service werden normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet.

Wer sich die Spiele vom Januar 2017 noch sichern möchte, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Diese sind nämlich nur noch bis zum 6. Februar verfügbar, welche Spiele das sind, könnt ihr der unteren Auflistung entnehmen.

