PlayStation Plus - Spiele im Dezember 2017 werden enthüllt

In dieser Woche werden die Spiele bei PlayStation Plus für Dezember 2017 enthüllt. Sony wird bekannt geben, welche Games es gratis auf PS4, PS3 und PS Vita geben wird. Wir sagen euch, wann die ersten Informationen folgen.

Der November ist gerade vorbei, da kommt auch schon der Dezember 2017 daher: Im Laufe der Woche wird Sony die neuesten Gratis-Games bei PlayStation Plus bekannt geben.

Auf welche Spiele dürfen wir uns bei PS Plus im Dezember 2017 freuen? Welche kostenlosen Kracher erwarten uns auf PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita?

Die Plus-Spiele sind geheim

Noch ist unklar, welche Games wir im Dezember-Angebot von PlayStation Plus erwarten dürfen. Eventuell wird Sony zur Weihnachtszeit ein besonderes Angebot für PS4-Besitzer veröffentlichen.

Im November waren bei PS Plus folgende Spiele dabei: Worms Battlegrounds, Bound, Until Dawn: Rush of Blood, That’s You, R-Type Dimensions, Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic, Dungeon Punks und Broken Sword 5: The Serpent’s Curse.

Wann wird PS Plus enthüllt?

Die Spiele bei PlayStation Plus werden für PS4, PS3 und PS Vita immer am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Am Mittwoch davor werden die Games offiziell von Sony bekannt gegeben, stets zu einer festen Uhrzeit.

Hier ist der Zeitplan für PS Plus im Dezember 2017:

Wann werden die Spiele gezeigt? Am 29. November 2017 um 17:30 Uhr.

um 17:30 Uhr. Wann kommen die PS Plus Games? Am 05. Dezember 2017 .

. Was brauche ich? Eine PS Plus Mitgliedschaft.

Das ist PlayStation Plus

PlayStation Plus ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft von Sony, mit der ihr auf allen Konsolen des japanischen Herstellers satte Boni erhaltet. Das Abonnement ist beispielsweise notwendig, um im Online-Multiplayer spielen zu können.

Außerdem bekommen Mitglieder von PS Plus exklusive Rabatte auf viele Spiele und jeden Monat mehrere Gratis-Games. Der Service ist aktuell auf PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita erhältlich.

