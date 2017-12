PlayStation Plus - Sony packt weiteren Gratis-Inhalt dazu

Das Angebot gilt noch bis zum 10. Januar 2018, anschließend habt ihr keinen Zugriff mehr auf das kostenlose PS-Plus-Geschenk. Schlagt also schnell zu, um das Angebot nicht zu verpassen!

Nur für Mitglieder von PlayStation Plus gibt es einen besonderen Bonus-DLC zur erfolgreichen MOBA Smite gratis. Darin enthalten sind zahlreiche Extras, die es auf keiner anderen Plattform kostenlos gibt.

Falls ihr nicht wisst, was es im Dezember kostenlos gibt, hier sind alle Infos:

Bald ist Weihnachten und Sony ist aktuell in besonderer Spendierlaune: Zusätzlich zu den bereits angekündigten Titeln für PlayStation Plus gibt es einen weiteren Bonus-Inhalt überraschenderweise gratis dazu.

Im Dezember gibt es bei PlayStation Plus erneut zahlreiche kostenlose Spiele. Nun packt Sony einen weiteren Gratis-Inhalt dazu. Es handelt sich hierbei um einen Bonus-DLC zur beliebten MOBA Smite.

PlayStation Plus - Spielecheck: So gut war PS Plus 2017 wirklich