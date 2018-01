PlayStation Plus - Sony fügt neue Gratis-Extras für Abonnenten hinzu

Sony hat im Blog mehrere Boni für Abonnenten von PlayStation Plus bekannt gegeben. Mit PlayStation VR könnt ihr euch über besondere Extras freuen. Dabei ist unter anderem der Shooter Starblood Arena, der bei PS Plus bis März gratis ist.

Wer noch nicht genug Spiele bei PlayStation Plus hat, darf sich bis März über ein weiteres Extra freuen. Sony packt für alle Abonnenten bis dahin einen Spiele-Bonus hinzu, der nur für PS Plus-Mitglieder gratis ist.

Vom 02. Januar bis zum 06. März 2018 bekommt ihr den Space-Shooter Starblood Arena völlig kostenlos. Um den Titel spielen zu können, benötigt ihr allerdings die separat erhältliche PlayStation VR.

Jeder PS Plus Bonus im Überblick

Außerdem gibt es für Spieler von Warframe ab dem 16. Januar 2018 gleich 100 Platinum und 50.000 Credits gratis. Außerdem bekommt ihr Akmagnus Dual-Pistolen, einen Akmagnus Obsidian Skin, einen 3-Day Affinity Booster, einen 3-Day Credit Booster und ein Dragon Mod Pack kostenlos. Die Aktion gilt noch bis zum 13. Februar 2018.

PlayStation Plus Sony entfernt PS4-Bonus in Europa, nur in Nordamerika erhältlich

Zu guter Letzt erhaltet ihr wie schon in den Vormonaten das lustige Playlink-Spiel That's You gratis! Hier noch einmal die Schnell-Übersicht:

Starblood Arena: 02. Januar bis 06. März

Warframe Bonus: 16. Januar bis 13. Februar

That's You: Unbekannter Zeitraum

Alle Januar-Spiele erfahrt ihr hier:

PlayStation Plus Januar 2018 Spiele für PS4, PS3 und PS Vita enthüllt

