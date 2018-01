PlayStation Plus - Sony entfernt PS4-Bonus in Europa, nur in Nordamerika erhältlich

Sony hat eines der PS4-Spiele bei PS Plus nicht in Europa zur Verfügung gestellt. In Nordamerika ist der Download problemlos möglich. Warum hierzulande Mitglieder von PlayStation Plus benachteiligt werden, ist noch unklar.

Wer PlayStation Plus abonniert, hofft hierzulande in der Regel auf Gleichberechtigung mit anderen Staaten. Im Januar 2018 gibt es aber ein PS4-Spiel, dass in Europa von PS Plus entfernt wurde, in Nordamerika aber weiterhin erhältlich ist.

Es handelt sich um Psycho-Pass: Mandatory Happiness, das sowohl für PS Vita als auch PS4 erhältlich ist. Eigentlich wurde zuerst verkündet, dass Cross-Buy zwischen beiden Plattformen aktiviert ist - und ihr somit beide Versionen mit PS Plus bekommt.

PS Plus Spiel nicht in Europa

Wie sich nun herausstellt, handelte es sich dabei um einen Fehler, der nachträglich korrigiert wurde. Das PS4-Spiel ist bei PlayStation Plus in Deutschland nicht zum Download erhältlich, die Vita-Fassung jedoch schon.

Auf dem nordamerikanischen PlayStation Blog entschuldigte man sich für den Fehler und erklärte zugleich, dass die PS4- und Vita-Fassungen separat heruntergeladen werden müssen. In Deutschland könnt ihr lediglich Letztere kostenlos downloaden.

Kein Ersatz für PlayStation-Bonus

An einer fehlenden Verfügbarkeit in Europa liegt das nicht, im PlayStation Store gibt es Psycho-Pass: Mandatory Happiness auch in Europa sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation Vita. Das macht die ganze Sache noch schleierhafter, denn es gibt keinen Ausgleich für das fehlende PS4-Spiel.

In diesem Monat gibt es für PS4-Besitzer immerhin noch einige weitere Spiele, die euch über die Benachteiligung hinweg tröstet. Mit dabei ist beispielsweise auch Deus Ex: Mankind Divided.

