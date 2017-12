PlayStation Plus - Sind das die kostenlosen Spiele für den Januar?

Aktuell tauchen Gerüchte auf, die die neuen kostenlosen Spiele des PS Plus-Programms andeuten. Demnach würden die Spieler mit dem Dunklen Ritter in die Schlacht ziehen und in eine dystopische Zukunft abtauchen.

Jeden Monat beginnt das fröhliche Raten auf's Neue: Welche Spiele werden im kommenden Monat kostenlos im Rahmen des PS Plus-Programms für die PlayStation 4 zur Verfügung stehen? Dabei ist nahezu immer im Voraus klar, dass nicht alle Gruppen von Spielern befriedigt werden können und häufig lautstark gegen die angebotenen Titel protestiert wird.

Batman und Deus Ex?

Wenn man einem neuen Leak Glauben darf, dürfte sich das aber wohl im Januar 2018 ändern, denn die angedeuteten Spiele wirken durchaus stark und interessant. Laut dem Twitter-Profil AllGamesDelta soll sich die erste Staffel von Batman: The Telltale Series kostenlos herunterladen lassen und zusätzlich Zugriff auf Deus Ex: Mankind Divided geboten werden. In dem Action-Rollenspiel von Eidos Montreal schlüpft ihr in die Rolle des Adam Jensen, der in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft lebt und allerlei Geheimnisse und Verschwörungen aufdecken muss. Zusätzlich wird That's You weiterhin kostenlos als Zusatzspiel zur Verfügung stehen.

Bis zur Einführung der neuen Spiele könnt ihr weiterhin auf das Dezember-Lineup zurückgreifen, das aus folgenden Titeln besteht:

Darksiders 2: Deathinitive Edition (PS4)

Kung Fu Panda: Showdown der Legenden (PS4)

Until Dawn: Rush of Blood (PS4 & PSVR)

Forma.8 (PS4 & PS Vita)

Wanted Corp (PS Vita)

Syberia Collection (PS3)

Xblaze Lost: Memories (PS3)