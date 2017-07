PlayStation Plus - Preiserhöhung angekündigt, startet im Herbst

Sony hat bekannt gegeben, dass die PlayStation Plus Preis erhöht werden. Die Kosten für PS Plus erhöhen sich teilweise um bis zu 25 Prozent. Das Abonnement mit höheren Kosten gilt für PS4, PS3 und PS Vita.

Publisher Sony will die Preise für das PlayStation Plus erhöhen. Die Erhöhung der effektiven Kosten soll am 31. August 2017 um 01:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden, gab das Unternehmen in einer E-Mail an alle Abonnenten bekannt.

Die Abrechnungen von PS Plus erhöhen sich folgendermaßen:

12 Monate PS Plus: Vorher 49,99€, jetzt 59,99€.

3 Monate PS Plus: Vorher 19,99€, jetzt 24,99€.

1 Monat PS Plus: Vorher 6,99€, jetzt 7,99€.

Die PS Plus Preiserhöhung erfolgt zeitgleich auch in anderen Gebieten Europas, darunter auch Großbritannien. In den USA wurden die Kosten für PlayStation Plus schon vor einiger Zeit um bis zu 25 Prozent erhöht.

PS Plus jetzt noch günstiger

Wer jetzt noch ein PS Plus Abonnement kauft und einlöst, profitiert vom günstigeren Preis. Die Abonnements sammeln sich nämlich und werden nicht ungültig - ihr könnt also beispielsweise PS Plus für 12 Monate kaufen, einlösen und bekommt die Vorteile im Anschluss an euer aktuell laufendes Abonnement.

Ihr solltet also jetzt noch PS Plus kaufen, um noch länger vom günstigeren Preis profitieren zu können. Hier geht's:

