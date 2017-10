PlayStation Plus - Oktober 2017 - Spiele stehen zum Download bereit

Es ist Herbst: Die Blätter fallen von den Bäumen, es wird wieder kälter und die Nase läuft. Doch das heißt auch, dass wir mittlerweile Oktober haben und ab sofort die neuen PlayStation Plus-Spiele zum Download bereitstehen.

Auch im Oktober 2017 gibt es für alle Mitglieder, die über ein Playstation Plus-Abonnement verfügen, eine Riege an ...

Unter anderem können sich Spieler auf Titel wie Metal Gear Solid 5 oder Amnesia freuen, die von PS Plus-Mitgliedern ohne Extrakosten im PlayStation Store heruntergeladen werden können. Und falls ihr noch kein Mitglied seid, dann könnt ihr unter dem folgenden Link eine Mitgliedschaft erwerben*.

Alle Infos und die gesamte Liste der PlayStation Plus-Spiele im Oktober findet ihr hier.

Metal Gear Solid 5

Schlüpfe in die Rolle des legendären Soldaten Big Boss, der gerade aus dem Koma erwacht ist und sich nun an der Schurkenorganisation rächen will, die versucht hatte, ihn zu vernichten.

Begib dich in feindbesetzte Krisengebiete im Nahen Osten und Afrika, rette ehemalige Kameraden und heuere neue Soldaten an, die mit dir gemeinsam deine zerstörte Basis wiederaufbauen.