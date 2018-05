PlayStation Plus - Neue PS4-Spiele im Juni 2018 bekannt

In wenigen Tagen landen wir im Juni 2018 und das bedeutet auch, dass wir zahlreiche neue Spiele bei PS Plus bekommen. Im neuen Monat wird es einmal mehr Titel für PS4, PS3 und PS Vita zum Download geben. Wir haben alle Infos zu den frischen PlayStation-Games.

Im Juni 2018 wird es bei PlayStation Plus zahlreiche neue Spiele geben, wie Sony jetzt endlich bekanntgab! Keinen einzigen Euro müssen die Spieler bezahlen, die bereits bestehende oder neue Kunden des PS Plus-Abonnements sind. Wer an dem Service teilnimmt, bekommt die Games also völlig gratis.

Wie immer ist der gesamte Katalog nicht nur für Besitzer einer PS4, sondern auch für die älteren Konsolen – also PS3 und PS Vita – ausgelegt. In jedem Monat gibt es in der Regel Titel aus verschiedenen Genres, sodass euch bei PS Plus eine kunterbunte Mischung erwartet.

Ab 2019 sollt ihr übrigens nur noch PS4-Spiele bekommen. Bis dahin gibt es aber weiterhin zwei Titel für die PlayStation 4, zwei für die PlayStation 3 und zwei für die PlayStation Vita. Hin und wieder sind es pro Konsole mal mehr und mal weniger Games.

Ab wann bekomme ich die Plus-Spiele?

Sony hält in jedem Monat ein striktes Muster ein, wenn es mit der Enthüllung neuer Spiele zusammenhängt. Die neuen Titel stehen am ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereit, am Mittwoch zuvor wird die gesamte Liste enthüllt.

Ihr könnt also damit rechnen, dass ihr die neuen PS Plus Spiele ab dem 05. Juni 2018 herunterladen könnt. Bis zum 04. Juni 2018 könnt ihr die Games aus dem Mai downloaden.

Die neuen Spiele: PS Plus Juni 2018

Die Liste neuer PS Plus Games ist bekannt! Hier sind die neuen Games:

Nur für kurze Zeit: Spiele aus dem Mai

Ihr habt noch einige Tage Zeit, um die Spiele aus dem Vormonat Mai zu sichern. Diese behaltet ihr solange, wie euer Abonnement läuft.

