PlayStation Plus - Neue Mitglieder bekommen Star Wars: Battlefront geschenkt

Werdet Mitglied bei PlayStation Plus und bekommt Star Wars Battlefront: Ultimate Edition für PlayStation 4 geschenkt. Das Angebot gilt nur für Neu-Mitglieder, die ein Abonnement über 12 Monate abschließen. Bestandskunden gehen leider leer aus.

Nur für kurze Zeit bekommen neue Mitglieder von PlayStation Plus ein tolles Geschenk: Beim Abschluss eines 12 Monate währenden Abonnements erhaltet ihr die Ultimate Edition von Star Wars Battlefront geschenkt!

Die Star Wars Battlefront Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, alle vier Erweiterungen, 30 Karten, 14 Helden, 14 Modi und 11 Waffen. Den Titel bekommt ihr natürlich digital als Download-Version für eure PS4.

Kein Battlefront für Bestandskunden

Das Angebot gilt bis zum 30. Juni beziehungsweise so lange, wie der Vorrat an Codes reicht. Es gilt nur für Neukunden, die derzeit noch kein Abonnement bei PlayStation Plus abgeschlossen haben - Bestandskunden gehen leer aus.

Berechtigte Kunden, die bis Aktionsschluss ein 12-monatiges PlayStation-Plus-Abonnement abgeschlossen haben, erhalten innerhalb von 5-10 Tage eine E-Mail. Darin enthalten ist ein Code für die Star Wars Battlefront Ultimate Edition, den ihr auf eurer PS4 einlösen könnt.

Hier holt ihr euch PS Plus für 12 Monate!

Infos zu PlayStation Plus

