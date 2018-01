PlayStation Plus - Mitgliedschaft für 12 Monate plus kostenlose Version Far Cry 4

Solltet ihr derzeit über keine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügen, aber bereits mit dem Gedanken spielen ein entsprechendes Abo abzuschließen, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit. Derzeit erhaltet ihr bei einer Jahresmitgliedschaft den Shooter Far Cry 4 kostenlos dazu.

Wir haben bereits heute über einen angeblichen Leak bezüglich der kommenden PlayStation Plus-Titel für Februar 2018 berichtet, der sich mittlerweile als Fake herausgestellt hat. Zwar wissen wir noch immer nicht, welche Spiele im nächsten Monat für PS Plus-Mitglieder kostenlos bereitstehen werden, dafür hat Sony nun aber im offiziellen PlayStation Store ein gutes Angebot bekanntgegeben.

Mitgliedschaft für 12 Monate samt Far Cry 4

Solltet ihr jetzt ein 12-Monats-Abonnement von PlayStation Plus erwerben, erhaltet ihr eine kostenlose digitale Version von Far Cry 4. Das Angebot gilt vom 29. Januar bis zum 12. Februar 2018 und ist nur für PSN-Konten verfügbar, die zum Kaufzeitpunkt des Angebots nicht über eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft verfügen. Der Preis einer Jahresmitgliedschaft wurde erst vor kurzem von 49,99 Euro auf insgesamt 59,99 Euro angehoben.

Interessant ist die Tatsache, dass auf dem vermeintlichen Teaser-Bild zu den PS Plus-Titeln im Februar ebenfalls Far Cry 4 abgebildet ist.

Eure Vorteile durch PlayStation Plus

Durch eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhaltet ihr Zugang zum Online-Multiplayer, erhaltet exklusive Rabatte und könnt euch jeden Monat über neue Spiele auf PS3, PS4, PS VR und PS Vita freuen. So erhaltet ihr beispielsweise im Januar 2018 unter anderem das Episoden-Adventure Batman: The Telltale Series oder das Rollenspiel Deus Ex: Mankind Divided für die PlayStation 4. Neben großen AAA-Titeln befinden sich aber auch immer mal wieder kleinere Indie-Perlen in dem Abonnement, die definitiv einen Blick wert sein dürften.

Welche PS Plus-Spiele es im Februar 2018 gibt, erfahrt ihr in unserem News-Ticker, den wir regelmäßig aktualisieren und um den jeweiligen Monat erweitern.

