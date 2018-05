PlayStation Plus - Mai-Spiele ab heute verfügbar

Ab sofort stehen die neuen kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus zum Download bereit. Im Mai 2018 sind unter anderem Beyond: Two Souls sowie Rayman Legends am Start. Der Download ist für alle Abonnenten von PS Plus einen ganzen Monat lang gratis.

Alles neu macht der Mai! Passend zu neuen Monat hat Sony am heutigen Dienstags den Download der "kostenlosen" Spiele bei PS Plus freigeschaltet. In diesem Monat können sich PlayStation Plus-Mitglieder unter anderem auf das interaktive Drama Beyond: Two Souls sowie den Actiontitel Rayman Legends für PlayStation 4 freuen.

PlayStation Plus Alle PS4-Spiele für Mai 2018 bekannt

Die neuen PS Plus Spiele im Mai

Um die neuen PS Plus-Spiele für Mai 2018 herunterladen zu können, benötigt ihr eine gültige Mitgliedschaft bei PS Plus.

Mitglied werden: Holt euch hier PS Plus!

Diese Spiele gibt es im Mai bei PS Plus kostenlos:

Beyond: Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Welche PS Plus-Titel wünscht ihr euch für den kommenden Monat Juni 2018? Lasst es uns gerne unterhalb in den Kommentaren wissen.

PlayStation Plus 15 Monate Mitgliedschaft zum Preis von 12 Monaten

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.