PlayStation Plus - Leak zeigt Spiele im Februar, ist aber ein Fake

In den sozialen Netzwerken kursiert ein angeblicher Leak, der die PS Plus Spiele im Februar 2018 zeigt. Hierbei handelt es sich jedoch um einen ziemlich offensichtlichen Fake. Angepriesen werden Dark Souls 2 und Far Cry 4 für die PlayStation 4.

Mit Spannung erwarten Spieler die Ankündigung der PlayStation Plus Games für Februar 2018. Eine Woche vor Bekanntgabe kursiert ein Leak in den sozialen Netzwerk, der angeblich die neuen kostenlosen Spiele bei PS Plus zeigen soll.

Ein vermeintliches Teaser-Bild zeigt neben dem mittlerweile obligatorischen That's You! die beiden Kracher Far Cry 4 und Dark Souls 2. Alle drei Titel sollen für alle Plus-Abonnenten auf der PlayStation 4 veröffentlicht werden.

PS Plus Februar 2018: Ein offensichtlicher Fake

Wer genau hinsieht, wird jedoch einige Ungereimtheiten feststellen: Zahlreiche Elemente sehen so aus, als wären sie in Photoshop herausgeschnitten und neu eingefügt worden. Artefakte an den Rändern und schlechte Bildauflösungen tun ihr Übriges. Keine Frage: Dieses angebliche PS Plus-Bild ist ein Fake.

Wenn ihr es kaum erwarten könnt, bis Sony die Katze aus dem Sack lässt, können wir euch beruhigen: Wir wissen bereits, wann die neuen PlayStation Plus Spiele für Februar angekündigt werden. Alle Infos zum Termin bekommt ihr in der folgenden News:

