PlayStation Plus - Kostenloser PS Plus-Monat für Hurrikan-Opfer

Sony sich hat für alle PlayStation-Besitzer, die jüngst Opfer von Hurrikans wie "Irma" oder "Harvey" geworden sind, eine nette Kleinigkeit in Form einer kostenlosen PS Plus-Verlängerung überlegt.

In den letzten Wochen erlangten die beiden Hurrikans namens "Irma" und "Harvey" traurige Bekanntheit, nachdem sie in den US-Bundesstaaten Texas und Florida für schwere Verwüstung sorgten. Die tragischen Schicksale und die schrecklichen Bilder aus den Nachrichten berühren Menschen auf der ganzen Welt und auch die Verantwortlichen von Sony haben sich einige Gedanken gemacht, um den Opfer unter die Arme zu greifen.

Kostenloser PS Plus-Monat für Hurrikan-Opfer

Natürlich kann der japanische Eletronikkonzern das geschehene Unglück nicht rückgängig machen, trotzdem versucht man beispielshalber mit einer Spendenaktion den betroffenen Menschen zu helfen. Auch wenn Gaming in solchen Momenten sicherlich nicht mehr im Fokus steht, hat Sony sich zudem eine weitere Kleinigkeit überlegt, um PlayStation-Spielern die verlorene Spielzeit zurückzugeben. So erhalten all diejenigen einen kostenlosen PlayStation Plus-Monat dazu, die von der Naturkatastrophe heimgesucht worden sind. Dies berichten Nutzer auf Neogaf und Resetera.

Bisher ist allerdings nicht klar, welche Nutzer konkret von Sony einen extra PS Plus-Monat erhalten haben. Schließlich schreiben einige betroffene Hurrikan-Opfer, dass sie keine E-Mail mit dem folgenden Inhalt erhalten haben.

"Hi [PSN ID], wir wissen, dass viele Mitglieder der PlayStation-Community von den jüngsten Naturkatastrophen betroffen wurden“, so Sony offenbar in seiner E-Mail an entsprechende Nutzer. „Wir haben Ihre 'PlayStation Plus'-Mitgliedschaft um einen Monat verlängert."

