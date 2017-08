PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im September 2017 für PS4, PS3 und PS Vita

Auch im September 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 und PS Vita in diesem Monat erwarten können!

Wer ein Mitglied bei PlayStation Plus ist, bekommt von Sony selbstverständlich auch im September 2017 wieder zahlreiche kostenlose Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 oder PlayStation Vita. In einem offiziellen Blogpost seitens Sony wurde nun bekannt gegeben, welche Gratis-Games die Abonnenten von PS Plus im bevorstehenden September 2017 erwarten können.

Im September 2017 gibt es bei PS Plus auf der PlayStation 4 inFamous: Second Son, We Are Doomed, Hatoful Boyfriend, RIGS: Mechanised Combat League, That's You und Child of Light. Auf der PlayStation 3 könnt ihr euch auf Truck Racer und Handball 2016 freuen, während es auf der PS Vita We Are Doomed und Hatoful Boyfriend gibt.

Nicht mehr lange: PS Plus Spiele vom August 2017

Die kostenlosen PS Plus Spiele sind für PS4, PS3 und PS Vita ab dem 05. September im PlayStation Network verfügbar. Die Spiele für Abonnenten des Online-Service werden normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet.

Wer sich die Spiele vom August 2017 noch sichern möchte, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Diese sind nämlich nur noch bis zum 04. September verfügbar, welche Spiele das sind, könnt ihr der unteren Auflistung entnehmen.

Gratis-Spiele im PS Plus-Abo - August 2017

Das geht:

Just Cause 3 (PS4)

Assassin’s Creed: Freedom Cry (PS4)

That’s You (PS4)

Super Motherload (PS3).

Snake Ball (PS3

Downwell (PS Vita)

Level 22 (PS Vita)

Kostenlose Games bei PlayStation Plus - September 2017

Das kommt:

inFamous: Second Son (PS4)

Child of Light (PS4)

That's You (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS4/PSVR)

We Are Doomed (PS Vita & PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)

