PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im Monat Oktober für PS4, PS3 und PS Vita

Auch im Oktober 2017 gibt es für alle Mitglieder, die über ein Playstation Plus-Abonnement verfügen, eine Riege an kostenlosen Spielen, die ihr innerhalb dieser Zeit erhalten könnt. Wir haben die aktuellen Games für PS4, PS3 und PS Vita für euch am Start!

Sony verspricht jedem, der über ein Abonnement via PlayStation Plus verfügt, Gratis-Spiele, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Und das Geschäftsmodell scheint sogar sehr beliebt bei den Spielern zu sein. Insgesamt lassen die Spiele, die es jeden Monat kostenlos gibt, auch nicht zu wünschen übrig.

Die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3 und sogar die PlayStation Vita werden demnach mit kostenfreien Spiele ausgestattet. Jüngst haben die Mannen von Sony bekanntgegeben, welche Spiele es im Monat Oktober in die Auswahl geschafft haben.

In diesem Monat dürft ihr euch unter anderem über Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und Amnesia: Collection auf die PS4 freuen. Alle weiteren Titel seht ihr nachfolgend. Und falls ihr noch kein Mitgleid seid, dann könnt ihr unter folgendem Link eine Mietgliedschaft erwerben*.

Gratis-Spiele im PS Plus-Abo - Oktober 2017

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Amnesia: Collection (PS4)

Sky Force Anniversary (PS4 und PS Vita)

Hue (PS4 und PS Vita)

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

Hustle Kings (PS3)

That's You (PlayLink)

RIGS: Mechanised Combat League (PSVR)

Diese Spiele werden ab dem 3. Oktober zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch, dass ihr bis dahin noch die aktuellen Spiele aus dem Monat September abgreifen könnt. Hier findet ihr unter anderem inFamous: Second Son oder Child of Light für die PlayStation 4.

Kostenlose Games bei PlayStation Plus - September 2017

inFamous: Second Son (PS4)

Child of Light (PS4)

That's You (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League

(PS4/PSVR) We Are Doomed (PS Vita & PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)

