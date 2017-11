PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im Monat November für PS4, PS3 und PS Vita

Auch im November 2017 gibt es für alle Mitglieder, die über ein Playstation Plus-Abonnement verfügen, eine satte Auswahl an kostenlosen Spielen. Nur auf einen Monat begrenzt erwarten euch aktuelle Games für PS4, PS3 und PS Vita gratis mit dem PS Plus-Abonnement.

Alle Spieler, die über ein Abonnement von PlayStation Plus verfügen, erhalten in regelmäßigen Abständen neue Spiele geschenkt. Diese Gratis-Games sind quasi als besonderer Bonus im Abonnement integriert. Auch in diesem Monat dürfen die Spieler wieder zuschlagen. Doch bevor die Titel aus dem Monat Oktober wieder kostenpflichtig werden, solltet ihr noch ganz schnell zuschlagen:

Falls ihr noch kein treuer Abonnent von PlayStation Plus seid, dann könnt ihr hier eine Mitgliedschaft erwerben*. Die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3 und sogar die PlayStation Vita werden demnach mit kostenlosen Spielen ausgestattet.

In Monat November stehen nicht nur sechs Titel zur Auswahl, sondern gleich ganze acht Spiele. Sony hat nämlich zwei Bonusspiele ins Repertoire aufgenommen. Dabei handelt es sich um Until Dawn: Rush of Blood für die PlayStation VR und That's You, das zur Palette der PlayLink-Spiele gehört.

Den zugehörigen Announcement-Trailer haben wir unterhalb der News für euch eingebunden.

Gratis-Spiele im PS Plus-Abo - November 2017

Worms Battlegrounds (PS4)

Bound (PS4/PSVR)

Until Dawn: Rush of Blood (PS4/ PSVR)

That’s You! (PS4/ PlayLink)

R-Type Dimensions (PS3)

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)

Dungeon Punks (PS Vita & PS4)

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS Vita)

