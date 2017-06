PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im Juni 2017 für PS4, PS3 und PS Vita

Auch im Juni 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 und PS Vita in diesem Monat erwarten können!

Wer ein Mitglied bei PlayStation Plus ist, bekommt von Sony selbstverständlich auch im Juni 2017 wieder zahlreiche kostenlose Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 oder PlayStation Vita. In einem offiziellen Blogpost seitens Sony wurde nun bekannt gegeben, welche Gratis-Games die Abonnenten von PS Plus im bevorstehenden Juni 2017 erwarten können.

Im Juni 2017 gibt es bei PS Plus auf der PlayStation 4 Killing Floor 2, Life is Strange und Neon Chrome. Auf der PlayStation 3 könnt ihr euch auf Abyss Odyssey und WRC5 freuen, während es auf der PS Vita Neon Chrome und Spy Chameleon gibt.

Nicht mehr lange: PS Plus Spiele vom Mai 2017

Die kostenlosen PS Plus Spiele sind für PS4, PS3 und PS Vita ab dem 06. Juni im PlayStation Network verfügbar. Die Spiele für Abonnenten des Online-Service werden normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet.

Wer sich die Spiele vom Mai 2017 noch sichern möchte, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Diese sind nämlich nur noch bis zum 05. Juni verfügbar, welche Spiele das sind, könnt ihr der unteren Auflistung entnehmen.

Gratis-Spiele im PS Plus-Abo - Mai 2017

Das geht:

Alienation (PS4).

Tales from the Borderlands (PS4).

Blood Knights (PS3).

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3).

Laser Disco Defenders (PS Vita).

Type: Rider (PS Vita).

Kostelose Games bei PlayStation Plus - Juni 2017

Das kommt:

Life is Strange (PS4).

Killing Floor 2 (PS4).

Neon Chrome (PS4, PS Vita).

Spy Chameleon (PS Vita).

Abyss Odyssey (PS3).

WRC 5 (PS3).

Weitere kostenlose Spiele und Keys findet ihr hier.

Seitenauswahl

Infos zu PlayStation Plus

PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im April 2017 für PS4, PS3 und PS Vita Auch im April 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 ...