PlayStation Plus - Kostenlose Spiele im Januar 2017 für PS4, PS3 und PS Vita

Auch im Januar 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 und PS Vita in diesem Monat erwarten können!

Wer ein Mitglied bei PlayStation Plus ist, bekommt von Sony selbstverständlich auch im neuen Jahr und somit im Januar 2017 wieder zahlreiche kostenlose Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 oder PlayStation Vita. In einem offiziellen Blogpost seitens Sony wurde nun bekannt gegeben, welche Gratis-Games die Abonnenten von PS Plus im kommenden Januar 2017 erwarten können.

Im Januar 2017 gibt es bei PS Plus auf der PlayStation 4 Day of The Tentacle Remastered, This War of Mine: The Little Ones, The Swindle und Titan Souls. Auf der PlayStation 3 könnt ihr euch auf Blazerush und The Swindle freuen, während es auf der PS Vita Day of The Tentacle Remastered, Titan Souls, Azkend 2 und The Swindle gibt.

Nicht mehr lange: PS Plus Spiele vom Dezember 2016

Die kostenlosen PS Plus Spiele sind für PS4, PS3 und PS Vita ab dem 3. Januar im PlayStation Network verfügbar. Die Spiele für Abonnenten des Online-Service werden normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet.

Wer sich die Spiele vom Dezember 2016 noch sichern möchte, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Diese sind nämlich nur noch bis zum 2. Januar verfügbar, welche Spiele das sind, könnt ihr der unteren Auflistung entnehmen.

Gratis-Spiele im PS Plus-Abo - Dezember 2016

Das geht:

Stories: The Path of Destinies (PS4).

Invisible, Inc. (PS4).

Hyper Void (PS4, PS3, PS Vita).

Tiny Troopers Join Ops (PS4, PS3, PS Vita).

Color Guardians (PS4, PS Vita).

VVVVVV (PS Vita).

Kostenlose Games bei PlayStation Plus - Januar 2017

Das kommt:

Infos zu PlayStation Plus

