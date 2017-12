PlayStation Plus - Januar 2018 Spiele für PS4, PS3 und PS Vita enthüllt

Die aktuellen PlayStation Plus Spiele für Januar 2018 sind enthüllt. Die neuesten Games sind kostenlos auf PS4, PS3 und PS Vita erhältlich. Wir haben alle Infos zu den PS Plus Games des nächsten Monats.

Es ist endlich soweit, die neuen PlayStation Plus Spiele für Januar 2018 sind bekannt. Wie jeden Monat dürfen sich Mitglieder über Gratis-Games auf PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita freuen.

Betreiber Sony hat nun die neuesten PS Plus Spiele im Januar 2018 offiziell enthüllt. In diesem Monat gibt es auf PS4 Batman: The Telltale Series und Deus Ex: Mankind Divided zum kostenlosen Download. Auf der PS3 gibt es Sacred 3 und The Book of Unwritten Tales 2 gratis, während ihr auf der PS Vita Psycho-Pass: Mandatory Happiness und Uncanny Valley erhaltet. Als Bonus-Spiele stehen für PSVR-Besitzer vom 02. Januar 2018 bis zum 06. März zudem der VR-Titel Starblood Arena sowie That's You! (kann schon jetzt heruntergeladen werden) für PlayLink zur Verfügung.

Wann sind die neuen PS Plus Januar-Spiele da?

Durch eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bekommt ihr ab dem 02. Januar 2018 Zugriff auf die neuen Spiele. Bis zum 01. Januar 2018 könnt ihr noch die alten Spiele aus Dezember 2017 herunterladen.

Sony folgt damit einer Tradition, die das Unternehmen vor mehr als einem Jahr ins Leben gerufen hat. Zum ersten Dienstag des Monats erscheinen die neuen PS Plus Spiele, am Mittwoch davor werden sie angekündigt.

Jetzt Mitglied werden: PlayStation Plus für 12 Monate

PS Plus Januar 2018 - Das sind die neuen Spiele

Diese Titel gibt es kostenlos bei PlayStation Plus:

Batman: The Telltale Series (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus PS VR benötigt)

That's You! (PS Plus-Bonus - PlayLink)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

Uncanny Valley (PS Vita und PS4)

Sacred 3 (PS3)

The Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Noch verfügbar: Spiele aus Dezember 2017

Wer PS Plus hat, kann diese Spiele noch für kurze Zeit herunterladen:

Darksiders 2: Deathinitive Edition (PS4)

Kung Fu Panda: Showdown der Legenden (PS4)

Until Dawn: Rush of Blood (PS4 & PSVR)

That's You! (PlayLink)

Forma.8 (PS4 & PS Vita)

Wanted Corp (PS Vita)

Syberia Collection (PS3)

Xblaze Lost: Memories (PS3)

