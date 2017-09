PlayStation Plus - Händler vergessen Preiserhöhung

Eigentlich sollte das PlayStation Plus ab September teurer sein. Einige Händler scheinen die Preiserhöhung aber vergessen zu haben: Teilweise gibt es PS Plus noch immer zum alten Preis.

Sony hat für den September eine Preiserhöhung von PlayStation Plus beschlossen, bis zu 25 Prozent teurer soll das Premium-Angebot ab sofort sein. Einige Händler scheinen die Preiserhöhung jedoch vergessen zu haben: Sie verkaufen PS Plus weiterhin zum alten Preis.

Nur zur Erinnerung - hier erfahrt ihr, wie hoch die Preiserhöhung ausfallen sollte:

PS Plus zum alten Preis - So geht's

Bei Amazon kostet PlayStation Plus bereits den neuen Preis, der für 12 Monate gute 59,99 Euro beträgt. Sowohl MediaMarkt als auch Saturn verkaufen die Codes für eine PlayStation Plus Mitgliedschaft von 12 Monaten für deutsche SEN-Konten jedoch weiterhin für nur 49,99 Euro.

Es ist unklar, wie lange der alte Preis für PS Plus noch bei MediaMarkt und Saturn bleibt. Es könnte sich um ein Versehen oder volle Absicht handeln. Wer günstig Mitglied werden will, sollte also so schnell wie möglich zuschlagen!

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon, MediaMarkt und Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision, ihr müsst aber keinen Cent extra zahlen.

