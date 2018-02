PlayStation Plus - Gratis-Spiele im Januar 2018 nur noch heute verfügbar

Nur noch heute besteht die Möglichkeit die PS Plus-Spiele für Januar 2018 herunterzuladen. Unter anderem steht das Episoden-Adventure Batman: The Telltale Series sowie das Action-Rollenspiel Deus Ex: Mankind Divided für die PS 4 zur Verfügung.

Am morgigen Dienstag, den 06. Februar 2018 stehen die PlayStation Plus-Spiele für Februar 2018 zur Verfügung. Im Vorfeld habt ihr nur noch am heutigen Tag die Möglichkeit die Titel des Januar 2018-Angebots zu ergattern.

Die PS Plus-Spiele im Januar 2018 haben wir für euch noch einmal unterhalb dieser Zeilen aufgelistet. Unter anderem stehen das Episoden-Adventure Batman: The Telltale Series sowie das Action-Rollenspiel Deus Ex: Mankind Divided für die PlayStation 4 zur Verfügung.

PS Plus-Games aus Januar 2018

Batman: The Telltale Series (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus PS VR benötigt)

That's You! (PS Plus-Bonus - PlayLink)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

Uncanny Valley (PS Vita und PS4)

Sacred 3 (PS3)

The Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Die neuen PlayStation Plus-Spiele für Februar 2018 stehen ab dem morgigenDienstag zur Verfügung und können von allen PS Plus-Mitgliedern kostenlos heruntergeladen werden.

