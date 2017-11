PlayStation Plus - Gratis Multiplayer-Wochenende auf PS4

Fünf Tage lang gibt es PlayStation Plus für den Multiplayer-Modus kostenlos. Damit könnt ihr euch ohne ein Abo von PS Plus ins Mehrspieler-Getümmel stürzen. Alle Besitzer einer PS4-Konsole können das Angebot am Wochenende nutzen.

Sony verschenkt fünf Tage PlayStation Plus für alle Besitzer einer PlayStation 4. Auf der offiziellen Webseite kündigt der Konsolen-Hersteller an, dass der Multiplayer-Modus am Wochenende für alle Spieler gratis sei. Für das Spielen im Mehrspieler benötigt ihr für diese Zeit kein kostenpflichtiges Abonnement.

Nicht in dem Angebot inbegriffen sind die kostenlosen PS Plus Spiele.

Gratis Multiplayer: PS Plus für alle PS4-Spieler

Der Zeitraum der Aktion mit gratis PS Plus erstreckt sich vom Mittwoch, den 15. November um 11:00 Uhr bis Montag, den 20. November um 11:00 Uhr. In dieser Zeit müsst ihr euch nur auf der Konsole mit einem PSN-Account einloggen und könnt losspielen.

Besonders gut trifft sich das für den Release von Star Wars: Battlefront 2. Der Shooter erscheint am Freitag für die PlayStation 4 und bietet einen sehr zeitintensiven Multiplayer-Modus, der dank kostenlosem PS Plus ausgiebig getestet werden kann. Das Spiel benötigt ihr dafür aber natürlich.

Neue Preise für PlayStation Plus

Vor allem ist die kostenfreie Testphase von PlayStation Plus auf der PS4 selbstverständlich als Werbung für den PSN-Dienst gedacht. Sony erhöhte dieses Jahr die Preise für das Abonnement, egal ob jeden Monat, alle 3 Monate oder jährlich gezahlt wird. Aktuelle Preise und Angebote findet ihr hier:

Infos zu PlayStation Plus

PlayStation Plus - Händler vergessen Preiserhöhung Eigentlich sollte das PlayStation Plus ab September teurer sein. Einige Händler scheinen die Preiserhöhung aber vergessen zu haben: Teilweise gibt es PS Plus noch immer zum alten Preis.