PlayStation Plus - Gratis März-Games nur noch heute downloaden

Der Monat April ist da und damit werden am morgigen Dienstag die PS Plus-Spiele für den aktuellen Monat freigeschaltet. Das heißt aber auch, dass ihr nur noch heute die Möglichkeit besitzt euch die PlayStation Plus-Titel für den vergangenen März zu sichern. Alle Infos dazu findet ihr in unserer News.

Wenn ihr über eine PS Plus-Mitgliedschaft verfügt und euch die Gratis-Spiele für März 2018 noch nicht gesichert habt, solltet ihr euch nun beeilen. Denn die PlayStation-Titel stehen nur noch heute zum Download zur Verfügung. Ab morgigen Dienstag, dem 03. April schickt Sony bereits die neuen Games für April 2018 ins Rennen.

Zu den PS Plus-Titeln aus dem März gehören unter anderem das Action-Rollenspiel Bloodborn sowie Ratchet & Clank.

Der März hält folgende Spiele bei PlayStation Plus bereit:

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Mighty No. 9 (PS4 und PS3)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Claire: Extended Cut (PS Vita und PS4)

Bombing Busters (PS Vita und PS4)

Ab morgen stehen schließlich die folgenden Titel wie unter anderem Mad Max und Trackmania Turbo für alle Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Damit ihr stets auf dem Laufenden gehalten werdet, bieten wir in unserem News-Ticker rund um die Uhr die neuen Downloads bei PS Plus an.

PS Plus April 2018: Die neuen Games

Im April gibt es die folgenden Titel bei PlayStation Plus:

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)

