PlayStation Plus - Games im April 2018 werden morgen enthüllt

Am morgigen Mittwoch wird Sony bekannt geben, welche Spiele es bei PlayStation Plus im April 2018 geben wird. Dann wissen wir endlich, mit welchem Lineup Sony uns bei PS Plus zufrieden stellen möchte. Wir haben die ersten Informationen zur Enthüllung und zu den Gratis-Games für PS Vita, PS3 und PS4.

Nur noch wenige Tage verbleiben uns noch, dann wechselt der März in den deutlich frühlingshafteren Monat: Schon morgen wird Sony bekannt geben, welche kostenlosen Spiele es bei PlayStation Plus im April 2018 geben wird.

Wir erinnern uns, PS Plus im März war bereits der absolute Hammer und bot uns Spiele wie Bloodborne und Ratchet & Clank. Kann Sony das im April übertreffen oder müssen wir uns auf ein schwächeres Lineup einstellen?

PS Plus im April: Wann enthüllt Sony die Games?

Ihr könnt es kaum noch erwarten, bis ihr endlich die Gratis-Games für den nächsten Monat kennt? Kein Problem, wann Sony die Titel bekannt gibt, weiß man schon einige Zeit davor. Die neuen PS Plus Games stehen immer am ersten Dienstag eines Monats zum Download bereit. Am Mittwoch, der davor folgt, werden die Spiele enthüllt.

Ihr wollt es noch einmal ganz genau wissen? Kein Problem, hier ist der geplante Zeitplan für die Enthüllung der neuen PS Plus Spiele im April 2018:

Wann werden die Spiele angekündigt? Am 28. März 2018 um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Wann verschwinden die März-Games? In der Nacht vom 02. April 2018 auf den 03. April 2018.

auf den . Wann kommen die neuen April-Titel? Im Laufe des 03. April 2018.

Was ihr zu PlayStation Plus wissen müsst

Wer Mitglied bei PlayStation Plus wisst, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen.

Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.