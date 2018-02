PlayStation Plus - Februar-Spiele jetzt verfügbar

Diese Spiele gibt es ab sofort kostenlos bei PlayStation Plus:

Ab dem heutigen 06. Februar 2018 stehen die kostenlosen Spiele für PlayStation-Plus -Mitglieder zum Download bereit. Mit an Bord für die PlayStation 4 sind der Platformer Knack und das Puzzle-Adventure RiME sowie weiterhin StarBloodArena als PS-Plus-Bonustitel für die PlayStation VR. Außerdem darf sich über das für die PlayStation Vita verfügbare Strategie-Rollenspiel Grand Kingdom gefreut werden.

Die neuen Spiele bei PlayStation Plus für den Februar 2018 sind von Sony freigeschaltet worden. Der Download ist ab sofort im PlayStation Store auf PS4, PS3 und PS Vita verfügbar.

